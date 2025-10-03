Amasra faciası davası başladı: 43 madencinin ölümünde TTK yöneticileri ilk kez yargı önünde!

Bartın’ın Amasra ilçesinde 2022 yılında meydana gelen ve 43 madencinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) üst düzey yöneticileri ile bakanlık müfettişlerinin yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı.

Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, TTK eski Genel Müdürü Kazım Eroğlu, eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü müfettişlerinin de aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılama başladı.

Sanıklar duruşmaya katılmadı, yalnızca sanık avukatları hazır bulundu. Madenci yakınlarının avukatları ise müşteki sıfatıyla davaya katılma talebinde bulundu.

“BU EYLEM ‘KASTEN ÖLDÜRME’ SUÇUDUR”

Madenci ailelerinin avukatı Derviş Emre Aydın, duruşmada söz alarak bilirkişi raporlarına dikkat çekti. Aydın, “Havalandırma sistemi yetersizliği nedeniyle metan gazı birikmesine göz yumuldu. Yatırımları yapmada yetkili olan TTK Genel Müdürlüğü idarecisi olan sanıklar, ölümler yok sayılarak 'görevi kötüye kullanma' suçuyla yargılanıyor. Eylemleri 'kasten öldürme' suçudur. Suç vasfı değişmelidir. Sanıkların fiilleriyle ölümler arasında illiyet bağı vardır.” dedi.

Avukat Aydın ayrıca, dosyada yer alması gereken bazı hususların eksik bırakıldığını savunarak davaya katılma taleplerini yineledi.

MAHKEME KATILMA TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkeme heyeti, madenci ailelerinin avukatlarının katılma taleplerini reddederek, duruşmayı 23 Ocak 2026’ya erteledi.

İddianamede, TTK eski Genel Müdürü Kazım Eroğlu, eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, bakanlık müfettişleri Cemal Tekin, İrfan Güven, Dursun Murat, Burhan Arslan, Sevin Vatansever ile TTK idarecileri Faik Ahmet Sarıalioğlu, Ercan Gebeş ve Tevfik Baş hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Avukat Derviş Emre Aydın, madenci ailelerinin adalet talebini dile getirdi. Aydın, “Duruşmaya aslında hayatını kaybeden işçilerin yok sayılmasıyla nitelendirilen 'görevi kötüye kullanma' nitelendirmesiyle başlandı. İlk duruşmada 'görevi kötüye kullanma' suçunun kabul edilemez olduğunu söyledik ve davaya katılma talebimizi ilettik. Savcılık lehimize mütalaasını bildirdi. Buna rağmen mahkeme heyeti ‘öldürme suçu’ konusunda suç duyurusunda bulunabileceğimizi belirterek katılma talebimizi reddetti. Bu durumu kesinlikle kabul etmiyoruz. İtirazlarımızı yapacağız, suç duyurusunda da bulunacağız.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

