Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında! Ara karar açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle 104 gündür tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına hükmederken bir sonraki duruşma için 26 Kasım tarihi belirlendi

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında! Ara karar açıklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Gazeteci Fatih Altaylı, 104 gündür bulunduğu Silivri Cezaevi’nden çıkarılarak bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No’lu duruşma salonunda yapıldı.

Altaylı hakkında, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla en az beş yıl hapis cezası talep ediliyor. Duruşmada savcılık, Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

MAHKEME TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERDİ

Duruşmaya verilen 15 dakikalık aranın ardından ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Fatih Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına hükmederek davayı 26 Kasım tarihine erteledi.

Böylece Altaylı’nın en az iki ay daha cezaevinde kalacağı kesinleşti.

ALTAYLI’YA DESTEK İÇİN SİLİVRİ’YE GİTTİLER

Duruşma günü Silivri önünde yoğun bir destek vardı. Altaylı’ya destek için eşi Hande Altaylı, kızı Zeynep Altaylı, Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, akademisyen Celal Şengör, gazeteci Murat Bardakçı, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, gazeteci Ruşen Çakır ve Galatasaray Lisesi’nden arkadaşları Silivri’ye geldi.

Minguzzi cinayeti davasında “katile engelli raporu verildi” iddiası yalanlandıMinguzzi cinayeti davasında “katile engelli raporu verildi” iddiası yalanlandıGündem
Bakırköy’de özel okulda yangın :Öğrenciler tahliye edildiBakırköy’de özel okulda yangın :Öğrenciler tahliye edildiYurt
fatih altaylı
Günün Manşetleri
Zam şampiyonları belli oldu
Mattia Ahmet Minguzzi davasında şok mektup
30 ilde dev FETÖ operasyonu
MOSSAD ajanı yakalandı!
Meteoroloji’den uyarı
15. Kocaeli Kitap Fuarı başlıyor!
Aziz İhsan Aktaş’ın tüm mal varlığı TMSF’ye devredildi!
Trump'ın Gazze girişimini destekleyecekler mi?
Beklenen Marmara depremi maalesef olacak
"Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum"
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı
Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları
Meteoroloji’den uyarı Meteoroloji’den uyarı
İlber Ortaylı kalp krizi geçirdiği iddiası İlber Ortaylı kalp krizi geçirdiği iddiası
Son dakika: Kütahya'deprem! Son dakika: Kütahya'deprem!