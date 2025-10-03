Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında! Ara karar açıklandı

Gazeteci Fatih Altaylı, 104 gündür bulunduğu Silivri Cezaevi’nden çıkarılarak bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No’lu duruşma salonunda yapıldı.

Altaylı hakkında, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla en az beş yıl hapis cezası talep ediliyor. Duruşmada savcılık, Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

MAHKEME TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERDİ

Duruşmaya verilen 15 dakikalık aranın ardından ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Fatih Altaylı’nın tutukluluk halinin devamına hükmederek davayı 26 Kasım tarihine erteledi.

Böylece Altaylı’nın en az iki ay daha cezaevinde kalacağı kesinleşti.

ALTAYLI’YA DESTEK İÇİN SİLİVRİ’YE GİTTİLER

Duruşma günü Silivri önünde yoğun bir destek vardı. Altaylı’ya destek için eşi Hande Altaylı, kızı Zeynep Altaylı, Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, akademisyen Celal Şengör, gazeteci Murat Bardakçı, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, gazeteci Ruşen Çakır ve Galatasaray Lisesi’nden arkadaşları Silivri’ye geldi.