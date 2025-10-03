Bakırköy’de özel okulda yangın :Öğrenciler tahliye edildi
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan özel bir okulun bodrum katında yangın çıktı. İstanbul Caddesi üzerindeki okulda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.
Yayınlanma: Güncellenme:
Yangının ardından öğrenciler tahliye edilirken, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi verilmezken, yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması devam ediyor.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.