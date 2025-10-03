Dolar bugün kaç TL? Euro ve Sterlinin güncel serbest piyasa fiyatları

Serbest piyasada dolar, 3 Ekim 2025 tarihi itibarıyla saat 09:30’da 41,6800 TL’den alınırken, 41,6857 TL’den satılıyor. Dolar, düne göre güne yüzde 0,17 yükselişle başladı. Euro ise 48,8656 TL’den alınırken 48,8872 TL’den satılıyor ve düne göre yüzde 0,19 değer kazandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Dolar bugün kaç TL? Euro ve Sterlinin güncel serbest piyasa fiyatları
Yayınlanma: Güncellenme:

Dün serbest piyasada dolar, en yüksek 41,6111 TL’yi, en düşük ise 41,4366 TL’yi görerek günü 41,6111 TL’den kapattı. Euro ise gün içinde en yüksek 49,0301 TL, en düşük 48,5490 TL seviyelerini gördü ve günü 48,8037 TL olarak tamamladı.

Güncel döviz kurları (3 Ekim 2025)

USD/TRY: Alış 41,6800 TL – Satış 41,6857 TL – Günlük değişim %0,17
EUR/TRY: Alış 48,8656 TL – Satış 48,8872 TL – Günlük değişim %0,19
GBP/TRY: Alış 55,9759 TL – Satış 56,0159 TL – Günlük değişim %0,08

Doların aylık ve yıllık performansı

Yılbaşı başlangıç değeri olan 35,3663 TL’ye göre dolar 6,32 lira artarak yüzde 17,86 değer kazandı. Son bir yıllık performansta ise dolar, 34,1231 TL’den 41,6831 TL’ye yükselerek yüzde 22,16 değer kazancı elde etti.

Euronun aylık ve yıllık performansı

Euro, yılbaşı başlangıç değeri 36,4849 TL üzerinden 12,41 lira artışla yüzde 34,02 değer kazandı. Son bir yıl içinde euro, 37,7881 TL’den 48,8957 TL’ye yükselerek yüzde 29,39 değer artışı yaşadı.

Sterlinin aylık ve yıllık performansı

Sterlin, yılbaşı başlangıç değeri olan 43,9782 TL’ye göre 12,04 lira artışla yüzde 27,39 değer kazandı. Son bir yıllık süreçte ise sterlin 44,9111 TL’den 56,0229 TL’ye yükselerek yüzde 24,74 değer artışı sağladı.

Döviz kurları ve detaylı performans takibi için döviz çevirici araçları kullanılabilir.

KGM bülteni: Türkiye’de bugün hangi yollar trafiğe kapalı?KGM bülteni: Türkiye’de bugün hangi yollar trafiğe kapalı?Yurt
Eylül ayı enflasyonu açıklandı: Zam şampiyonları belli olduEylül ayı enflasyonu açıklandı: Zam şampiyonları belli olduYurt
dolar Euro
Günün Manşetleri
Zam şampiyonları belli oldu
Mattia Ahmet Minguzzi davasında şok mektup
30 ilde dev FETÖ operasyonu
MOSSAD ajanı yakalandı!
Meteoroloji’den uyarı
15. Kocaeli Kitap Fuarı başlıyor!
Aziz İhsan Aktaş’ın tüm mal varlığı TMSF’ye devredildi!
Trump'ın Gazze girişimini destekleyecekler mi?
Beklenen Marmara depremi maalesef olacak
"Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum"
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı
Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları
Meteoroloji’den uyarı Meteoroloji’den uyarı
İlber Ortaylı kalp krizi geçirdiği iddiası İlber Ortaylı kalp krizi geçirdiği iddiası
Son dakika: Kütahya'deprem! Son dakika: Kütahya'deprem!