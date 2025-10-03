Dolar bugün kaç TL? Euro ve Sterlinin güncel serbest piyasa fiyatları

Dün serbest piyasada dolar, en yüksek 41,6111 TL’yi, en düşük ise 41,4366 TL’yi görerek günü 41,6111 TL’den kapattı. Euro ise gün içinde en yüksek 49,0301 TL, en düşük 48,5490 TL seviyelerini gördü ve günü 48,8037 TL olarak tamamladı.

Güncel döviz kurları (3 Ekim 2025)

USD/TRY: Alış 41,6800 TL – Satış 41,6857 TL – Günlük değişim %0,17

EUR/TRY: Alış 48,8656 TL – Satış 48,8872 TL – Günlük değişim %0,19

GBP/TRY: Alış 55,9759 TL – Satış 56,0159 TL – Günlük değişim %0,08

Doların aylık ve yıllık performansı

Yılbaşı başlangıç değeri olan 35,3663 TL’ye göre dolar 6,32 lira artarak yüzde 17,86 değer kazandı. Son bir yıllık performansta ise dolar, 34,1231 TL’den 41,6831 TL’ye yükselerek yüzde 22,16 değer kazancı elde etti.

Euronun aylık ve yıllık performansı

Euro, yılbaşı başlangıç değeri 36,4849 TL üzerinden 12,41 lira artışla yüzde 34,02 değer kazandı. Son bir yıl içinde euro, 37,7881 TL’den 48,8957 TL’ye yükselerek yüzde 29,39 değer artışı yaşadı.

Sterlinin aylık ve yıllık performansı

Sterlin, yılbaşı başlangıç değeri olan 43,9782 TL’ye göre 12,04 lira artışla yüzde 27,39 değer kazandı. Son bir yıllık süreçte ise sterlin 44,9111 TL’den 56,0229 TL’ye yükselerek yüzde 24,74 değer artışı sağladı.

Döviz kurları ve detaylı performans takibi için döviz çevirici araçları kullanılabilir.