KGM bülteni: Türkiye’de bugün hangi yollar trafiğe kapalı?

Sürücüler için önemli uyarı ve bilgilendirmelerin yer aldığı bültende, yolların durumu ve trafik akışıyla ilgili son gelişmeler paylaşıldı.

3 Ekim 2025’te yola çıkmayı planlayan sürücüler, KGM bültenine göre ülke genelindeki ana arterlerde ve bağlantı yollarında onarım, bakım ve yapım çalışmaları hakkında bilgi sahibi olarak daha güvenli bir yolculuk yapabilecek. Yol çalışmalarının bulunduğu bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Güncel yol durumu

TEM Otoyolu Sapanca-Adapazarı Kavşağı (119-121. km): Göl Mahallesi mevkiinde YHT Otoyol Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle otoyol bu kesimde tamamen trafiğe kapatılacak, trafik diğer platformdan çift yönlü olarak sağlanacak. Çalışmalar 1 Ekim 2025, saat 08:00 itibarıyla başlayacak ve 7 gün 24 saat sürecek.

Aydın-Denizli Otoyolu (11. km): Şev destekleme çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak devam ediyor.

Kayseri İl Sınırı - Şarkışla (38-39. km): 2 Ekim 2025 tarihinde sanat yapıları bakım-onarım çalışmaları yapılacak. Kayseri-Sivas istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım Sivas-Kayseri istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Antalya-Manavgat (24-25. km): Sel hasarları ıslah çalışmaları nedeniyle 1-13 Ekim 2025 tarihleri arasında yol trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah olarak Hasan Ali Yücel Cad.-Sorgun Bulvarı-Manavgat D400 yolu kullanılması öneriliyor.

Kızılcahamam-Ankara Bölünmüş Devlet Yolu (16. km): Çeştepe Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım Kızılcahamam-Ankara yönünden çift yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka (5-15. km): Değirmendere 2 ve 4 Köprülerinde derz onarım çalışmaları nedeniyle Maçka-Trabzon yönü tek şeritten kontrollü olarak geçiş sağlanıyor.

Hadim-Alanya (5-22. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çanakkale-Lapseki (21-22. km): Heyelan çalışmaları nedeniyle Çanakkale istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Sinop-Samsun (62-65. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti kontrollü olarak trafiğe açık.

Sürücüler, yola çıkmadan önce KGM tarafından açıklanan güncel yol durumu bültenini kontrol ederek güvenli bir yolculuk yapabilirler.