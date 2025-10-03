Eylül ayı enflasyonu açıklandı: Zam şampiyonları belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon eylül ayında beklentilerin üzerinde artarak yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 seviyesine ulaştı. Piyasa beklentileri aylık bazda yüzde 2,70 olarak öngörülüyordu.
Aylık enflasyonun yanı sıra yıllık enflasyonun da artış göstermesi dikkat çekti. Özellikle eğitim ve gıda fiyatları aylık bazda en yüksek artışı gösterdi.
Ana harcama gruplarındaki yıllık değişimler
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri şu şekilde kaydedildi:
Gıda ve alkolsüz içecekler: %36,06 artış
Ulaştırma: %25,30 artış
Konut: %51,36 artış
Bu ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,60, ulaştırmada %4,15 ve konutta %7,85 olarak hesaplandı.
Aylık enflasyonda eğitim ve gıda öne çıktı
Aylık bazda en yüksek artış kaydeden üç ana harcama grubunun değişimi ise şöyle oldu:
Gıda ve alkolsüz içecekler: %4,62 artış
Ulaştırma: %2,81 artış
Konut: %2,56 artış
İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,11, ulaştırmada %0,44 ve konutta %0,44 olarak belirlendi.
Eylül ayının zam şampiyonları
Eylül ayında zam rekoru kıran ürünler de belli oldu:
Üniversite eğitimi: %61,67 artış ile zam şampiyonu
Öğrenci yurtları: %36,62 artış
Yumurta: %16,84 artış
Enflasyon verileri, özellikle eğitim ve konut başta olmak üzere vatandaşın günlük harcamalarını doğrudan etkiledi.