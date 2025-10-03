Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri
Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” ve “Az önce deprem nerede meydana geldi?” sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Ekim 2025 AFAD son depremler ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem bilgileri.
Yayınlanma:
Ülkenin dört bir yanında son depremler kaydediliyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, sıklıkla farklı büyüklükte depremler meydana geliyor. Haberimizde, “deprem nerede oldu?” sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.
Son Depremler
Bugün Türkiye’de meydana gelen depremlerden biri, Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 08:04’te kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.2, derinliği ise 11.7 kilometre olarak ölçüldü. Vatandaşlar bölgede sarsıntıyı hissetti. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan bilgiler, Türkiye genelinde hissedilen depremlerin anlık olarak takip edilmesini sağlıyor.
Diğer illerde ve bölgelerde meydana gelen depremler için vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel paylaşımlarını takip edebilir.