Adrenalin tutkunlarının adresi değişmedi! Melen Çay'ı adrenalin tutkunlarını ağırladı!

Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı, maceraseverleri ağırladı.

Adrenalin tutkunlarının adresi değişmedi! Melen Çay'ı adrenalin tutkunlarını ağırladı!
Editör: Metehan Gül
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Hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, yağışların ardından debisi yükselen Dokuzdeğirmen köyündeki rafting işletmelerine geldi.

Adrenalin tutkunlarının adresi değişmedi! Melen Çay'ı adrenalin tutkunlarını ağırladı! - Resim : 1

Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Sakarya gibi çevre illerden günübirlik gelen tatilciler, parkurda rafting yaparak heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, turların eğlenceli ve dolu dolu geçtiğini söyledi.

Yaklaşık bir ay önce sezonun açılmasının ardından maceraseverlerin yoğun olarak bölgeye geldiğini belirten Tepe, "Hedefimizi bu yıl 350-400 bin katılımcı olarak belirlemiştik. Bu hedefe ulaşacağımıza eminiz." dedi.

Adrenalin tutkunlarının adresi değişmedi! Melen Çay'ı adrenalin tutkunlarını ağırladı! - Resim : 2

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# düzce # rafting # Melen
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