AFAD' dan deprem sonrası kritik uyarı!

AFAD, İstanbul’da art arda meydana gelen üç depremin ardından vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
AFAD' dan deprem sonrası kritik uyarı!
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AFAD, İstanbul’da art arda meydana gelen üç depremin ardından vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Deprem sonrasında hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.
Riskli binaların çevresinden uzak durun.
Haberleşmelerinizi mümkün olduğunca kısa mesaj (SMS) ya da internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları üzerinden sağlayın.
Resmî kurumların uyarı ve yönlendirmelerini dikkatle takip edin.”

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