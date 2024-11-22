AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Datça açıklarında meydana gelen son dakika depremi duyurdu. Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 12.29'da meydana gelen depremin derinliği 13.2 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 108.4 kilometre olarak kaydedildi.

