Ticaret Bakanlığı döner, iskender ve hamburger için hareket geçti

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'daki bazı işletmelerde döner, iskender ve hamburgerin gramaj belirtilerek satılmasına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
Ticaret Bakanlığı döner, iskender ve hamburger için hareket geçti
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Bakanlık, bu bilgilendirmenin ardından, ülke genelinde konuya ilişkin denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ana bileşiği et ya da köfte olan döner, iskender ve hamburgerin bulunduğu menülerde gramaj bilgisine yer verilmesi zorunluluğuna ilişkin denetim yaptı.

81 ilde yaygın ve yoğun denetim yapılıyor
Denetimlerde, tarife ve fiyat listelerinde bu ürünlerin içeriğindeki et ve köfteye ilişkin gramaj bilgilerine yer verilip verilmediği incelendi. İncelemeler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere her bir ürün için ayrı ayrı idari yaptırım uygulanacak.

Ekipler, Ankara'daki bazı işletmelerde vatandaşların fiyat karşılaştırması yapabilmesi ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Ticari teamülle yerleşmiş satış usulü olarak ağırlığı ölçülerek ve farklı gramajlarda satılan döner ve iskender ile yaygın olarak tercih edilen hamburger özelinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi için sektörde bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin ayırıcı özelliği olarak gramaj bilgilerine yer vermesi önem taşıyor.

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