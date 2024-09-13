AFAD duyurdu: Erzincan ve Kütahya'da deprem

AFAD'ın açıklamasına göre Erzincan'da 4.1, Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabah saatlerinde iki deprem meydana geldi.

Kütahya'da deprem

AFAD'ın açıklamasına göre ilk deprem Kütahya'da 09:03'te meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu.

Deprem mi oldu?

Yaklaşık bir saat sonra ise Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerde de hissedildiği ifade edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 9.48 kilometre derinlikte gerçekleşti.