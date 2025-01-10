AFAD duyurdu: İstanbul'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre deprem 5.9 km derinlikte oldu.

Mert Sagit Mert Sagit
AFAD duyurdu: İstanbul'da 3.4 büyüklüğünde deprem
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Saat 12.24'te İstanbul Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, sarsıntının yerin 5.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

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