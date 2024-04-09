AFAD duyurdu! Malatya'da deprem oldu
AFAD duyurdu, Malatya Battalgazi'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü ise 3,9 olarak kaydedildi.
AFAD X üzerinden duyurdu, Malatya Battalgazi'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü ise 3,9 olarak kaydedildi. Deprem 8,38 km derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 9, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-04-09
Saat:14:13:39 TSİ
Enlem:38.23306 N
Boylam:38.56694 E
Derinlik:8.38 km
Detay:https://t.co/A4qHM5Wxx5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi