AFAD duyurdu! Malatya'da deprem oldu

AFAD duyurdu, Malatya Battalgazi'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü ise 3,9 olarak kaydedildi.

AFAD duyurdu! Malatya'da deprem oldu
AFAd duyurdu! Malatya'da deprem oldu
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AFAD X üzerinden duyurdu, Malatya Battalgazi'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü ise 3,9 olarak kaydedildi. Deprem 8,38 km derinlikte meydana geldi.

O adalarda 6,8 büyüklüğünde deprem olduO adalarda 6,8 büyüklüğünde deprem olduDünya
# malatya # deprem
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