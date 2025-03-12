AFAD ve Kandilli açıkladı: 12 Mart 2025 son depremler listesi

Deprem hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 12 Mart 2025 tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan güncel deprem verileri:

Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın yayımladığı verilere göre, Türkiye’de meydana gelen son depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

📌 2025-03-12 07:13:53 - 2.2 - Marmaris (Muğla) - 11.61

Güncel sarsıntılar ve detaylı analizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi duyuruları takip edilebilir.