Karaman'da sakın şebeke suyu içmeyin: Petrol kaynaklı kirliklik tespit edildi!

Karaman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, şehir merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan numune alarak analiz için Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na gönderdi. Yapılan incelemelerde, numunenin "petrol hidrokarbonları" olarak bilinen bileşikler içerdiği ve yönetmeliklere uygun olmadığı tespit edildi.

BELEDİYE RESMİ UYARI YAPTI

Su kirliliği ile ilgili yapılan analiz sonuçları, Karaman Belediyesi’ne resmi yazıyla bildirildi. Yetkililer, şebeke suyunun analiz sonuçları normale dönene kadar içme, yemek hazırlama veya ağız hijyeni amacıyla kullanılmaması gerektiğini açıkladı.

ANALİZLER SÜRECEK

Her gün düzenli olarak yeni numuneler alınarak, analizler için Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na gönderilecek. Analizler tamamen temiz çıkana kadar, suyun yalnızca temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması gerektiği belirtildi.

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerince, içme ve kullanma sularının sağlığa uygun ve temiz olma durumu Karaman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.

Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler doğrultusunda, Karaman Merkez İlçe’ye su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan alınan numune, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda incelenmiştir. Analiz sonuçlarında, numunede 'petrol hidrokarbonları' olarak bilinen bileşiklere rastlanmış ve suyun yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Durum, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Karaman Belediyesi’ne resmi yazı ile bildirilmiştir. Analiz sonuçları normale dönene kadar Karaman İli Merkez İlçe şebeke suyu yalnızca temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, içme suyu, yemek hazırlığı (yemek, çay vb.) veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmamalıdır. Her gün alınacak yeni numuneler, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na gönderilecek ve kapsamlı analiz süreçleri yakından takip edilecektir. Uygun sonuçlar elde edilene kadar su analiz çalışmaları devam edecek ve kamuoyu bilgilendirilecektir."