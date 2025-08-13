AFAD ve Kandilli güncel depremler: 13 Ağustos 2025 son dakika

Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan sarsıntılar, “Deprem mi oldu?” ve “Az önce deprem nerede oldu?” sorularını gündeme getiriyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı bilgilere göre 13 Ağustos 2025 tarihinde hissedilen depremlerden biri Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana geldi.

Saat 09:27’de kaydedilen depremin büyüklüğü 2,4 olarak ölçüldü ve yerin 9,21 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, bu tür sarsıntılar sıkça gözlemleniyor. AFAD ve Kandilli’nin anlık güncellemeleri sayesinde vatandaşlar, deprem hareketliliğini ve son depremleri hızlıca takip edebiliyor.

Deprem haberleri ve güncel son depremler için resmi sitelerin takip edilmesi önem taşıyor.

BALIKESİR'DE DEPREM!

Saat 11:11'de Balıkesir Sındırga'da 4.0 büyüklüğünde 8.4 km derinliğinde deprem meydana geldi.