İstanbullular, dikkat: Valilik uyardı, fırtına geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve çevre illerde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Hava tahmin raporuna göre, rüzgarın 14 Ağustos Perşembe günü gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Yayınlanma:
İstanbul Valiliği, Meteoroloji’den alınan verilere dayanarak yaptığı açıklamada, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 40-60 km/sa hızla, yer yer 60-80 km/sa hızla rüzgar ve fırtına beklediğini duyurdu.
Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları, çatı ve tabela gibi uçabilecek cisimlere karşı tedbir almaları konusunda uyardı.