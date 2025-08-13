İstanbullular, dikkat: Valilik uyardı, fırtına geliyor!

İstanbul Valiliği, Meteoroloji’den alınan verilere dayanarak yaptığı açıklamada, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 40-60 km/sa hızla, yer yer 60-80 km/sa hızla rüzgar ve fırtına beklediğini duyurdu.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları, çatı ve tabela gibi uçabilecek cisimlere karşı tedbir almaları konusunda uyardı.