AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kaydetti! Nerede Deprem Oldu? 4 Kasım'da Yaşanan Son Depremler...

Türkiye'de her gün çok sayıda deprem yaşanmaktadır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de gerçekleşen depremleri kaydetmektedir. Bu nedenle Türkiye'de hissedilen ve hissedilmeyen tüm depremleri bulabilmek mümkündür. Hangi illerde kaç şiddetinde deprem oldu? Bugün yani 4 Kasım günü yaşanan depremler hissedildi mi?

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

04-11-2023 08:48:58 38.123 36.534 7.09 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 608540

04-11-2023 08:19:58 39.859 41.031 7.05 ML 1.6 Aziziye (Erzurum) 608539

04-11-2023 07:53:56 36.66 36.384 7.47 ML 1.6 Kırıkhan (Hatay) 608538

04-11-2023 06:52:30 38.49 40.269 6.95 ML 2.1 Arıcak (Elazığ) 608534

04-11-2023 06:22:01 37.834 36.572 6.96 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) 608535

04-11-2023 05:43:31 40.199 31.781 7.02 ML 2.1 Beypazarı (Ankara) 608532

04-11-2023 05:33:08 38.006 36.385 6.98 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş) 608531

04-11-2023 05:23:04 38.086 42.689 6.93 ML 1.6 Bahçesaray (Van) 608533

04-11-2023 04:59:55 38.34 28.324 7 ML 1.6 Alaşehir (Manisa) 608537

04-11-2023 04:44:35 37.826 36.12 7.03 ML 1.7 Saimbeyli (Adana) 608536

04-11-2023 03:52:45 38.136 36.702 10.83 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 608530

04-11-2023 03:37:20 39.061 25.933 7.15 ML 2.1 Ege Denizi - [47.87 km] Ayvacık (Çanakkale) 608529

04-11-2023 03:17:57 38.393 37.408 7.01 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 608527

04-11-2023 03:16:11 36.302 35.514 7.43 ML 1.6 Akdeniz - [24.72 km] Arsuz (Hatay) 608526

04-11-2023 03:09:28 39.473 33.073 10.74 ML 1.2 Bala (Ankara) 608528

04-11-2023 02:50:19 39.054 25.967 15.73 MW 4.0 Ege Denizi - [47.99 km] Ayvacık (Çanakkale) 608523

04-11-2023 02:48:09 38.315 36.424 8.9 ML 1.6 Sarız (Kayseri) 608524

04-11-2023 02:45:37 39.127 40.215 7 ML 1.3 Karakoçan (Elazığ) 608525

04-11-2023 02:22:30 35.335 27.125 10.11 ML 3.0 Akdeniz - [153.63 km] Datça (Muğla) 608522

04-11-2023 01:34:57 38.471 39.319 6.96 ML 0.8 Hazar Gölü - [02.56 km] Sivrice (Elazığ) 608521

KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.11.04 09:30:45 38.0070 36.4878 8.2 -.- 2.2 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.04 07:53:56 36.6733 36.3338 5.8 -.- 1.5 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.11.04 06:52:30 38.4898 40.2555 8.5 -.- 2.1 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) İlksel

2023.11.04 06:22:00 37.8653 36.5830 7.4 -.- 1.9 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.04 05:43:30 40.2072 31.7697 7.6 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2023.11.04 05:33:08 38.0195 36.4388 4.5 -.- 2.5 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.04 05:23:03 38.1348 42.6760 5.0 -.- 1.8 -.- CICEKLI-BAHCESARAY (VAN) İlksel

2023.11.04 04:59:55 38.3413 28.3153 8.9 -.- 1.6 -.- KARADAG-ALASEHIR (MANISA) İlksel

2023.11.04 04:44:36 37.8407 36.1093 5.0 -.- 1.5 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.04 03:52:45 38.1375 36.7250 3.9 -.- 2.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.04 03:37:20 39.0842 25.9827 5.6 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.04 03:17:58 38.5570 37.2963 5.0 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.04 03:09:28 39.4848 33.0533 6.6 -.- 1.1 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel

2023.11.04 02:50:19 39.0733 26.0047 9.0 -.- 4.1 3.8 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.04 02:48:09 38.3577 36.4235 5.4 -.- 1.8 -.- KAMER-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.11.04 02:22:33 35.4967 27.2415 5.0 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel

2023.11.04 01:28:34 39.3977 27.9027 16.7 -.- 1.7 -.- DEDEBURNU-(BALIKESIR) İlksel

2023.11.04 00:36:11 38.4382 37.4707 8.3 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.11.04 00:18:48 37.0635 28.9212 12.7 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.11.04 00:12:10 36.0285 35.9240 11.7 -.- 2.1 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.11.04 00:09:41 38.1828 37.8425 8.1 -.- 1.1 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel