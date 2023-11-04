Meteoroloji O İlleri Uyardı! Kuvvetli Yağmur ve Rüzgara Hazırlıklı Olun! 4 Kasım Hava Durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Hava sıcaklığı birkaç derece artarken Meteoroloji bazı illeri kuvvetli yağışa karşı uyardı. Aynı zamanda kuvvetli rüzgara karşı uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava bugün nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara, Kıyı Ege, Kütahya, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 4 Kasım 2023 günü hava nasıl olacak?
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
4 KASIM 2023 GÜNÜ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde il geneli, gece saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimleri ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Muğla çevreleri ile Manisa ve Aydın'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
KAYSERİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalım zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 26°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu