Meteoroloji O İlleri Uyardı! Kuvvetli Yağmur ve Rüzgara Hazırlıklı Olun! 4 Kasım Hava Durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara, Kıyı Ege, Kütahya, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 4 Kasım 2023 günü hava nasıl olacak?

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

4 KASIM 2023 GÜNÜ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde il geneli, gece saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimleri ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Muğla çevreleri ile Manisa ve Aydın'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalım zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı bulutlu