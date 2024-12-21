AFAD’dan kritik uyarı: 14 ilde sarı, 4 ilde turuncu yağış alarmı

AFAD, bugün beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 ilde sarı, 4 ilde ise turuncu yağış uyarısı yapıldığını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar yaşanabilir. AFAD, vatandaşları uyararak tedbirli olmalarını istedi.

SARI VE TURUNCU UYARILAR VERİLDİ

AFAD’dan yapılan açıklamada, İzmir, Muğla, Antalya ve Aydın illeri için “turuncu” uyarı yapılırken, 14 ilde de “sarı” uyarı verildi. Bu iller arasında Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya’nın özellikle dikkat edilmesi gereken bölgeler olduğu belirtilirken, turuncu uyarının saat 21.00’de sona ereceği ifade edildi.

SEL VE SU BASKINLARI ARTIYOR

Aydın, İzmir, Kırklareli, Isparta, Denizli, Muğla ve Antalya illerinden toplamda 400 sel ve su baskını vakası bildirildi. AFAD, bu illere yönlendirilen 5 bin 376 personel, 2 bin 886 araç, 676 motopomp ve dalgıç pompanın görev başında olduğunu açıkladı. Ekipler, olay yerine ulaşarak müdahalelerde bulunuyor.

AFAD, turuncu uyarı yapılan illerde vatandaşları bilgilendirmek için SMS gönderdi. Ayrıca, köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla anonslar yapılarak, vatandaşların dere kenarlarından uzak durmaları ve tedbirli olmaları istendi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUN

AFAD, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalarını hatırlattı. Ekipler, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve görev başında bulunuyor.