AFAD'dan Turuncu Kodlu Uyarı: İstanbul’da ‘Tam Fırtına’ Bekleniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yarın Marmara dahil birçok bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı.

AFAD'dan Turuncu Kodlu Uyarı: İstanbul’da ‘Tam Fırtına’ Bekleniyor
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AFAD yarın 44 il için 'turuncu', 20 il için 'sarı' meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.
AFAD'ın açıklamasına göre, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ın aralarında bulunduğu 44 il için 'turuncu' meteorolojik uyarı yapıldı.

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