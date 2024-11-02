Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı trafik kazası! Çok sayıda yaralı var
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Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Afyonkarahisar - İzmir kara yolu Karahisar Tüneli çıkışı oldu.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 9 aracın karıştığı feci kazanın ardından durum yetkililere bildirildi.

Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı trafik kazası! Çok sayıda yaralı var - Resim : 1

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Yaralanan 18 kişi ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar trafik kazası
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