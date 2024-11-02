Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Afyonkarahisar - İzmir kara yolu Karahisar Tüneli çıkışı oldu.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 9 aracın karıştığı feci kazanın ardından durum yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Yaralanan 18 kişi ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.