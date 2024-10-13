Afyonkarahisar'da çöplükten çıkan yangın ormana sıçradı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi, ormanlık yangın söndürüldü, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait arazözler, merkez ve ilçe belediyelerine ait itfaiyeler ile kamu kurumu ve harcamalara ait iş makinelerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Afyonkarahisar'da çöplükten çıkan yangın ormana sıçradı
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Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi, ormanlık yangın söndürüldü, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait arazözler, merkez ve ilçe belediyelerine ait itfaiyeler ile kamu kurumu ve harcamalara ait iş makinelerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, ormanlık patlama söndürüldü. Yeşilhisar köyü Ambarderesi Orman Genel Müdürlüğüne ait arazözler, merkez ve ilçe belediyelerine ait itfaiyeler ile kamu kurumu ve ait iş makinelerinin patlamasıyla söndürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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