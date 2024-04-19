Afyonkarahisar'da feci kaza!

Edinilen bilgilere göre, E.D. idaresindeki 35 ATC 274 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında refüje çarparak şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan R.Ö.D. hayatını kaybettti, sürücü ile İ.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.