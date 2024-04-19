Afyonkarahisar'da feci kaza!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşandı. Refüje çarparak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da feci kaza!
Editör: Yağmur Biçen

Edinilen bilgilere göre, E.D. idaresindeki 35 ATC 274 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında refüje çarparak şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan R.Ö.D. hayatını kaybettti, sürücü ile İ.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TGB İstanbul'dan "Ermeni Soykırımı Yalanına Karşı Talat Paşa Yürüyüşü"TGB İstanbul'dan "Ermeni Soykırımı Yalanına Karşı Talat Paşa Yürüyüşü"Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Afyon # trafik kazası
Çok Okunanlar
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü!
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü!
Meteorolojiden kritik uyarı: sağanak yağışlar geri döndü!
Meteorolojiden kritik uyarı: sağanak yağışlar geri döndü!
Petrol krizi ve Ajda Pekkan! Pet'r Oil şarkısıyla Eurovision'a katılmamızın üzerinden 44 sene geçti!
Petrol krizi ve Ajda Pekkan! Pet'r Oil şarkısıyla Eurovision'a katılmamızın üzerinden 44 sene geçti!
O il için fırtına uyarısı yapıldı!
O il için fırtına uyarısı yapıldı!
İstanbullular dikkat! Valilikten uyarı geldi
İstanbullular dikkat! Valilikten uyarı geldi
Öne Çıkanlar ABD İsrail'in mülteci kampına yapacağı saldırıyı onayladı | ULUSAL HABER ABD İsrail'in mülteci kampına yapacağı saldırıyı onayladı | ULUSAL HABER Petrol krizi ve Ajda Pekkan! Pet'r Oil şarkısıyla Eurovision'a katılmamızın üzerinden 44 sene geçti! Petrol krizi ve Ajda Pekkan! Pet'r Oil şarkısıyla Eurovision'a katılmamızın üzerinden 44 sene geçti!