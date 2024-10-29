Afyonkarahisar’da kaza! 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da trafik kazası meydana geldi. Kazada kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Afyonkarahisar’da kaza! 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar’da kaza! 4 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Serban beldesinde kaza meydana geldi. Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı. Kaza, Sinanpaşa ilçesi Serban beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö., yönetimindeki 34 PJD 89 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile birlikte E.Ö., K.Ö. ve E.Ö., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar kaza
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