Bilecik'te otomobil takla attı! Kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik’te kaza meydana geldi. Kazada virajı alamayan otomobil takla atarken, sürücüsü 1 kişi yaralandı. İşte ayrıntılar...

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Bilecik'te otomobil takla attı! Kazada 1 kişi yaralandı
Bilecik'te otomotil takla attı! Kazada 1 kişi yaralandı
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Bilecik'te kent merkezindeki İstasyon Mahallesi'nde, kaza meydana geldi. Bilecik’te seyir halinde virajı alamayan otomobil takla atarken, sürücüsü 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesi seyir halindeki Onur Ş. idaresindeki 06 CTH 994 plakalı otomobil, TOKİ Kavşağına gelmeden aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak takla attı. Yaşanan trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

BİLECİK'TE OTOMOBİL TAKLA ATTI

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilecik
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