Afyonkarahisar'da korkunç cinayet! Annesini pompalı tüfekle öldürdü

Afyonkarahisar'da korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Fatih Mahallesi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının silahla vurulduğu ihbarı üzerine adrese gitti. Evde yaralı bulunan 41 yaşındaki Sevgi E, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Sevgi E'nin olay yerinden motosikletle kaçtığı belirlenen oğlu H.H.B. (19) ile arkadaşı O.K. yakalandı. H.H.B'nin, babasından yaklaşık 10 yıl önce boşanan annesini öldürdüğü öne sürüldü.

Şüphelilerin olayda kullanılan pompalı tüfeği boş bir araziye attıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. O.K. ve H.H.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.