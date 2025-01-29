Kocaeli'de korkunç cinayet! Kocasını tabancayla öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 43 yaşındaki A.D, 42 yaşındaki kocası E.D'yi tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan A.D, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kocaeli'de korkunç cinayet! Kocasını tabancayla öldürdü
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Cinayetin yaşandığı adres Yahya Kaptan Mahallesi Çiftlik Sokak oldu.

İddiaya göre, 43 yaşındaki A.D, henüz bilinmeyen nedenle 42 yaşındaki kocası E.D'ye tabancayla ateş etti.

Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, E.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından E.D'nin cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kocasını tabancayla vurarak öldüren A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan E.D'nin cenazesi, Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Yenice Mahallesi Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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