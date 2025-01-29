Gaziantep'te korkunç kaza: 14 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gaziantep'te korkunç kaza: 14 yaralı
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Karkamış Kavşağı'nda gerçekleşti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 14 kişiye müdahalede bulundu. Yaralılar arasında çocukların da bulunduğu öğrenildi.

Kaza, T.A. yönetimindeki hafif ticari araç ile Z.K. idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nizip ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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