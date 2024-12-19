Afyonkarahisar'da otomobil ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
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Afyonkarahisar'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, T.C. idaresindeki 03 AGU 122 plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 03 ZB 480 plakalı tırla çarpıştı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü T.C. (26) ile araçtaki N.Y. (53), E.C. (49), M.A. (34), Z.A. (29), İ.A. (9) ile E.A. (4) yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı