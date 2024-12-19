İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! 69 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Esenyurt'ta belirlenen adreslere ve araçlara yönelik operasyonda 69 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! 69 şüpheli yakalandı
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Yurt içinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İstanbul'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında, Esenyurt'ta belirlenen adreslere ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi aldı.

Bazı adreslere koçbaşı kullanılarak girilen operasyonda 69 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca, 94 mermi, 7 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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