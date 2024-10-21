Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası
Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki alt geçidin çıkış noktası oldu.
Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 43 ADE 567 plakalı otomobil, H.U'nun kullandığı 42 AEF 728 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle karşı istikamete geçen 43 ADE 567 plakalı otomobil, A.T. yönetimindeki 03 ACA 460 plakalı otomobil ile aynı istikametten gelen A.O. idaresindeki 06 ATS 56 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
A.T'nin kullandığı otomobilde yaralanan H.T ve S.M.T, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı