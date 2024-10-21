Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası

Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası
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Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki alt geçidin çıkış noktası oldu.

Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 43 ADE 567 plakalı otomobil, H.U'nun kullandığı 42 AEF 728 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle karşı istikamete geçen 43 ADE 567 plakalı otomobil, A.T. yönetimindeki 03 ACA 460 plakalı otomobil ile aynı istikametten gelen A.O. idaresindeki 06 ATS 56 plakalı otomobille çarpıştı.

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

A.T'nin kullandığı otomobilde yaralanan H.T ve S.M.T, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar trafik kazası
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