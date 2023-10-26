Ağaç Budama Çalışmaları Sürüyor! Kış Öncesi Hazırlıklar Başladı: Kış Öncesi Hazırlıklar Başladı

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde bulunan ağaçların tehlike oluşturmaması adına bakım ve temizlik çalışması başlattı.





Ağaçların kış mevsimi hazırlığı için büyük önem taşıyan ve mevcut bitkilerin sağlıklı büyümesi için yürütülen budama işlemine D-100 Karayolunun Fevzi Çakmak Mahallesi yan yol istikametinde bulunan ağaçlardan başlayan ekipler, bir yandan tehlike yaşanmamasını sağlarken bir yandan da ağaçların kış mevsimini sorunsuz şekilde atlatarak kontrolsüz büyümelerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Uzman ekipler tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde il merkezi genelindeki ana arterlerde gerçekleştirilecek budama ve bakım çalışmaları dönem boyunca devam edecek.