Ağır Hasarlı Bina Yıkım Sırasında Yola Devrildi

Malatya’da ağır hasarlı bir bina, yıkım işlemleri sırasında yola devrildi.

Ağır Hasarlı Bina Yıkım Sırasında Yola Devrildi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkım işlemleri sürüyor. Akşam saatlerinde de Yeşilyurt ilçesi Şehir Mezarlığı yolu üzerinde devam eden yıkım çalışmalarında bir bina yola devrildi.

Bölge araç trafiğine kapatılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yıkım işlemlerinin sürdüğü bölgede ulaşım ise alternatif yollardan sağlanıyor.

# Malatya
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