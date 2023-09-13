Ağrı Dağı'na kar yağdı! Türkiye'nin en yüksek noktası beyaza büründü

Sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklığının düştüğü Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı yüksek kesimli noktalar, sis altında kaldı.

Sağanağın da etkili olduğu bölgede, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın bir bölümü beyaza büründü.

Dağın zirvesinden eteklerine doğru yaklaşık 1500 metrelik bölümü beyaz örtüyle kaplandı.

Bölge halkı, Ağrı Dağı'na kar yağmasını "kışın habercisi" olarak nitelendiriyor.

Öte yandan Iğdır ve Ağrı arasındaki Aras Dağları'nın yüksek kesimli bölgeleri de sis içinde görüntülendi.