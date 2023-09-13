Tarım alanları tehlikede! Buğday ekilen yerlere fıstık dikiliyor
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin verimli tarlalarında antep fıstığı yayılıyor. Geçmiş yıllarda buğday ekilen yerlerde bugün fıstık dikiliyor. Peki birinci sınıf arazilere fıstık ekilmesi doğru mu? Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş bilinçsiz tarımın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.
Verimli arazilere fıstık ekiliyor, yanlış tarım politikası topraklarımızı yok ediyor. Batman'da da fıstık yeni yeni yaygınlaşıyor... Üstelik birinci sınıf tarım arazilerinde...
Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş önemli bir konuyu gündeme taşıdı. Verimli arazilere fıstık ekilmesinin yanlış olduğunu söyledi.
Engebeli arazilere fıstık ekilmesinin daha doğru olduğunu söyleyen Aydiş, tarım alanlarının verimli kullanılmasının gerektiğini söyledi. Aksi halde sorunlar yaşanacağına dikkat çekti. Tarım Bakanlığı'nın konuya eğilmesi talep ediliyor.
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