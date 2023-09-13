Tarım alanları tehlikede! Buğday ekilen yerlere fıstık dikiliyor

Verimli arazilere fıstık ekiliyor, yanlış tarım politikası topraklarımızı yok ediyor. Batman'da da fıstık yeni yeni yaygınlaşıyor... Üstelik birinci sınıf tarım arazilerinde...

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş önemli bir konuyu gündeme taşıdı. Verimli arazilere fıstık ekilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Engebeli arazilere fıstık ekilmesinin daha doğru olduğunu söyleyen Aydiş, tarım alanlarının verimli kullanılmasının gerektiğini söyledi. Aksi halde sorunlar yaşanacağına dikkat çekti. Tarım Bakanlığı'nın konuya eğilmesi talep ediliyor.