Ağrı Spor Lisesi atletizm takımı, Dünya Şampiyonası'na uğurlandı!

Ağrı Valisi, Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası'na katılacak olan Ağrı Spor Lisesi sporcularını uğurladı.

Ağrı Spor Lisesi atletizm takımı, Dünya Şampiyonası'na uğurlandı!
Editör: Metehan Gül

Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile birlikte Ağrı Spor Lisesini ziyaret ederek, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ağrı Spor Lisesi atletizm takımı, Dünya Şampiyonası'na uğurlandı! - Resim : 1

Sınıfları gezerek öğrencilerin istek, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Mustafa Koç, öğretmenlerle de bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Koç, Kenya'da düzenlenecek olan şampiyonada ülkemizi ve Ağrı'yı temsil edecek sporcularla da bir araya gelerek onlara başarılar diledi.

Ağrı Spor Lisesi atletizm takımı, Dünya Şampiyonası'na uğurlandı! - Resim : 2

Vali Koç yaptığı açıklamada, "İlimizin başarılı eğitim yuvalarından biri olan Ağrı Spor Lisesini ziyaret ederek, öğrencilerimiz ve 10-14 Mayıs tarihleri arasında Kenya'da düzenlenecek olan Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek sporcularımızla bir araya geldik. Çocuklarımızın heyecanları, hedefleri görülmeye ve dinlenmeye değerdi. Atletizm Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ve bizleri gururlandıran sporcularımıza başarılar diliyorum. Başarıları daim olsun" dedi.

Vali Koç'un konuşmasının ardından sporculara çeşitli hediyeler takdim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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