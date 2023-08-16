Ağrı’da saman yüklü araç yandı! Seyir halindeyken alev topuna döndü!

Ağrı’da saman yüklü bir kamyonet içerisinde bulunan samanlar küle döndü.

Ağrı’da saman yüklü araç yandı! Seyir halindeyken alev topuna döndü!
Yine saman yüklü araç alev aldı!
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Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde seyir halinde olan saman yüklü bir aracın içinde bulunan samanlar bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Ağrı’da saman yüklü araç yandı! Seyir halindeyken alev topuna döndü! - Resim : 1

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Doğubayazıt belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına aldı. Yangında samanlar küle dönerken araçta maddi hasar meydana geldi.

Ağrı’da saman yüklü araç yandı! Seyir halindeyken alev topuna döndü! - Resim : 2

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