Ağrı’da saman yüklü araç yandı! Seyir halindeyken alev topuna döndü!

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde seyir halinde olan saman yüklü bir aracın içinde bulunan samanlar bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Doğubayazıt belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına aldı. Yangında samanlar küle dönerken araçta maddi hasar meydana geldi.