O ilde yeni bir göl keşfedildi! Göl ilk gezi kafilesini ağırladı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 2 bin 850 rakımı ile Türkiye'nin en yüksek gölü olma özelliğine sahip bir göl keşfedildi.

GÖL İLK GEZİ KAFİLESİNİ AĞIRLADI



Yerel ismi Atar Gölü olarak bilinen göl ilk gezi kafilesini ağırladı. Ağrı merkeze 72 km Taşlıçay merkeze 38 km uzaklıkta bulunan Erciş sınırına yakın, Taşlıçay ilçesi sınırları içerisinde yer alan Aladağların en yüksek zirvesi olan Koçbaşı Tepesi eteklerinde bulunan göl, aynı zamanda yaylacıların uğrak noktasında bulunuyor. Oluşumunda buzul gölü olan bu göl, 50 bin metrekare alana sahiptir. Denizden yüksekliği 2 bin 850 metre olurken gölün derinliği araştırılmaması nedeniyle bilinmiyor. Yöre halkının dipsiz göl olarak adlandırdığı Atar gölü turizm yolunda ilerlerken, ilk gezi kafilesini Yerel rehber Sadık Budak ağırladı.

HAYRAN KALDILAR

Taşlıçay'dan 26 km minibüs ile Yeltepe köyüne ulaşıp daha sonra 9 km traktör ile 3 km yürüyüş yaparak bu özel göle ulaşan ilk gezi kafilesi, adeta hayran kaldıklarını belirttiler.