Ağrı'da Zincirleme Trafik Kazası! 7 Araç Birbirine Girdi

Ağrı'da korkunç bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, İran-Ağrı kara yolu Yoncalı köyü mevkisi oldu.

Biri Diyadin Belediyesine ait içerisinde yolcu bulunan 3 midibüs, tır, hafif ticari araç, otomobil ve trafik polis aracı zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ulaşımı tali yoldan sağlayan ekiplerin araçları kara yolundan kaldırma çalışması devam ediyor. Öte yandan, kazanın sis nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.