Ağrı'da Zincirleme Trafik Kazası! 7 Araç Birbirine Girdi

Ağrı'da İran-Ağrı kara yolunda feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 midibüs, tır, hafif ticari araç, otomobil ve trafik polis aracının karıştığı kazada 19 kişi yaralandı. Yaralılar, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı'da Zincirleme Trafik Kazası! 7 Araç Birbirine Girdi
Son Güncelleme:

Ağrı'da korkunç bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, İran-Ağrı kara yolu Yoncalı köyü mevkisi oldu.

Biri Diyadin Belediyesine ait içerisinde yolcu bulunan 3 midibüs, tır, hafif ticari araç, otomobil ve trafik polis aracı zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ulaşımı tali yoldan sağlayan ekiplerin araçları kara yolundan kaldırma çalışması devam ediyor. Öte yandan, kazanın sis nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

Manisa'da Feci Trafik Kazası! Onlarca Kişi YaralandıManisa'da Feci Trafik Kazası! Onlarca Kişi YaralandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ağrı # trafik kazası # zincirleme trafik kazası
Çok Okunanlar
Denizlerde Sarsıntı Devam Ediyor! Marmara Denizinde Yine Deprem Oldu
Denizlerde Sarsıntı Devam Ediyor! Marmara Denizinde Yine Deprem Oldu
Altın Fiyatları Yükseliyor! Altın Bozduracaklar Dikkat!
Altın Fiyatları Yükseliyor! Altın Bozduracaklar Dikkat!
Marmara, Ege, Karadeniz... Rüzgar Esip Kavuracak! Meteoroloji Hangi İlleri Uyardı?
Marmara, Ege, Karadeniz... Rüzgar Esip Kavuracak! Meteoroloji Hangi İlleri Uyardı?
5 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
5 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
Ağrı'da Zincirleme Trafik Kazası!
Ağrı'da Zincirleme Trafik Kazası!
Öne Çıkanlar İran ve Küba, ABD'ye karşı omuz omuza! İran ve Küba, ABD'ye karşı omuz omuza! Kokina Çiçeği Neyi Temsil Ediyor? Kokina Çiçeği Neyi Temsil Ediyor?