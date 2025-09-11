Ağrı’nın Tezeren köyünde fırtına: 44 ev ve 30 ahırın çatısı uçtu

Ağrı il merkezine bağlı Tezeren köyünde akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle 44 ev ve 30 ahırın çatısında hasar oluştu. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ağrı’nın Tezeren köyünde fırtına: 44 ev ve 30 ahırın çatısı uçtu
Yayınlanma:

Ağrı’nın il merkezine bağlı Tezeren köyünde akşam saatlerinde fırtına etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin köyde yaptığı incelemede 44 ev ile 30 ahırın çatısının uçtuğu tespit edildi. Yetkililer, sahadaki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ağrı’nın Tezeren köyünde fırtına: 44 ev ve 30 ahırın çatısı uçtu - Resim : 1

Antalya'da dehşet! Ailesiyle yürürken bacaklarından vurulduAntalya'da dehşet! Ailesiyle yürürken bacaklarından vurulduYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

ağrı çatı fırtına
Günün Manşetleri
Vatandaşlara faizsiz ev, araç ve iş yeri fırsatı
Ukrayna’da İsrail yapımı radar sistemi imha edildi
Hangi ürünlerde eşek eti bulundu?
2 Belediye Başkanı AK Parti’de
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti
Kadına şiddete karşı 5. Ulusal Eylem Planı yolda!
Limon ve elmaya ihracat denetimi
Çocuk katil olmaz, ihmal edenlere göz yumulmayacak
Sahte karot raporu ve rüşvet iddiası
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu
Hangi ürünlerde eşek eti bulundu? Hangi ürünlerde eşek eti bulundu?
Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül’de sağanak yağış vuracak şehirler belli oldu Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül’de sağanak yağış vuracak şehirler belli oldu
Yatırımcılar dikkat: Altında son durum ne oldu? Yatırımcılar dikkat: Altında son durum ne oldu?
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?