Ağrı’nın Tezeren köyünde fırtına: 44 ev ve 30 ahırın çatısı uçtu
Ağrı il merkezine bağlı Tezeren köyünde akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle 44 ev ve 30 ahırın çatısında hasar oluştu. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yayınlanma:
Ağrı’nın il merkezine bağlı Tezeren köyünde akşam saatlerinde fırtına etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin köyde yaptığı incelemede 44 ev ile 30 ahırın çatısının uçtuğu tespit edildi. Yetkililer, sahadaki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı