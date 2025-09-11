Antalya'da dehşet! Ailesiyle yürürken bacaklarından vuruldu

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Furkan K., yanında taşıdığı tabancayla kaldırımda eşiyle birlikte yürüyen Musa Ç. (62)’yi hedef aldı. Şüpheli, peş peşe ateş açtı.

Mermilerin bacaklarına isabet etmesi sonucu Musa Ç. yaralanırken, çevrede büyük panik yaşandı.

SALDIRGAN HAVAYA ATEŞ AÇIP KAÇTI

Olayın ardından saldırgan, tabancasıyla havaya ateş ederek bölgeden bir otomobille uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Musa Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Furkan K., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.