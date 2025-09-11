Antalya'da dehşet! Ailesiyle yürürken bacaklarından vuruldu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kaldırımda eşi ve çocuklarıyla yürüyen bir kişiye tabancayla ateş eden saldırgan, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda bacaklarından yaralanan 62 yaşındaki Musa Ç. hastaneye kaldırılırken, şüpheli Furkan K. adliyeye sevk edildi.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Furkan K., yanında taşıdığı tabancayla kaldırımda eşiyle birlikte yürüyen Musa Ç. (62)’yi hedef aldı. Şüpheli, peş peşe ateş açtı.

Mermilerin bacaklarına isabet etmesi sonucu Musa Ç. yaralanırken, çevrede büyük panik yaşandı.

SALDIRGAN HAVAYA ATEŞ AÇIP KAÇTI

Olayın ardından saldırgan, tabancasıyla havaya ateş ederek bölgeden bir otomobille uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Musa Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Furkan K., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

