Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı!

Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki Duran A. gözaltına alındı. Evsiz olduğu öğrenilen şüpheli ifadesinde, “Çitlere takılıp düştüm. Sinirlenince vurdum, kırdım” dedi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı!
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Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarına zarar veren kişi yakalandı. Şüpheli Duran A., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, “İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mezarı tahrip eden kişinin evsiz olduğu ve zaman zaman mezarlıkta konakladığı öğrenildi. Duran A. ifadesinde, “Çocuğun ölümünü gazetelerden öğrendim. Bulduğum gazeteleri okurum. Mezara gelip giden çok oluyordu, merak edip gittim. Çevresindeki çitlere takılıp düştüm. Düşünce sinirlendim, vurdum kırdım” dedi.

Ne olmuştu?

24 Ocak’ta Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara kaykay malzemesi almak için giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmıştı. B.B.’nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Minguzzi, 9 Şubat’ta yaşamını yitirmişti. Olayın ardından ailesi sosyal medya üzerinden tehdit edilmiş, Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti.

Soruşturma kapsamında aileyi tehdit ettiği belirlenen 6 kişi daha önce yakalanarak tutuklanmıştı.

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