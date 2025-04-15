Bu yollara dikkat: Türkiye genelinde çalışmalar sürüyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren yollar için sürücüleri uyardı. Birçok otoyol ve devlet yolunda trafik kontrollü sağlanırken bazı kesimlerde yönlendirmeler ve gece kapanmaları uygulanıyor.
Anadolu Otoyolu’nun Kandıra-İzmit Batı Kavşakları arasında (80-92. kilometreler), 22.00-06.00 saatleri arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında otoyolun Ankara-İstanbul yönü tamamen trafiğe kapatılacak. Sürücüler Kandıra Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna yönlendirilecek. Aynı kavşaktan otoyola girişler de kapalı olacak.
GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU’NDA BANT AKTARIMI
Saruhanlı-Turgutlu kavşakları arasında, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, her iki istikamette de trafik düzenlemesi yapılıyor. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
TARSUS-ADANA-GAZİANTEP OTOYOLU’NDA KONTROLLÜ AKIŞ
Adana Doğu-Misis kavşakları arasında (1-4. kilometreler), otoyolda süren onarım çalışmaları dolayısıyla trafik, diğer şeritten kontrollü olarak ilerliyor.
YOL YAPIMLARI SÜREN DİĞER GÜZERGAHLAR
Beyşehir-Isparta Yolu (25-44. kilometreler): Yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kırıkkale-Konya Yolu (28-33. kilometreler): Kırıkkale-Konya yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt Yolu (13-15. kilometreler): Batman-Siirt istikameti kapalı, ulaşım sol yoldan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
Trabzon-Maçka Yolu (3. kilometre): Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin bir tüpünde yapılan çalışma nedeniyle ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak devam ediyor.
Burdur-Antalya Yolu (95-96. kilometreler): Köprülü kavşak çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü akıyor.
İnebolu-Abana-Çatalzeytin Yolu (7-8. kilometreler): Trafik servis yolundan sağlanıyor.
Ayancık-Sinop Yolu (11-12. kilometreler): Trafik tek şeritten ve kontrollü olarak ilerliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı