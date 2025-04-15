Bu yollara dikkat: Türkiye genelinde çalışmalar sürüyor

Anadolu Otoyolu’nun Kandıra-İzmit Batı Kavşakları arasında (80-92. kilometreler), 22.00-06.00 saatleri arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında otoyolun Ankara-İstanbul yönü tamamen trafiğe kapatılacak. Sürücüler Kandıra Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna yönlendirilecek. Aynı kavşaktan otoyola girişler de kapalı olacak.

GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU’NDA BANT AKTARIMI

Saruhanlı-Turgutlu kavşakları arasında, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, her iki istikamette de trafik düzenlemesi yapılıyor. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP OTOYOLU’NDA KONTROLLÜ AKIŞ

Adana Doğu-Misis kavşakları arasında (1-4. kilometreler), otoyolda süren onarım çalışmaları dolayısıyla trafik, diğer şeritten kontrollü olarak ilerliyor.

YOL YAPIMLARI SÜREN DİĞER GÜZERGAHLAR

Beyşehir-Isparta Yolu (25-44. kilometreler): Yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kırıkkale-Konya Yolu (28-33. kilometreler): Kırıkkale-Konya yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt Yolu (13-15. kilometreler): Batman-Siirt istikameti kapalı, ulaşım sol yoldan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Trabzon-Maçka Yolu (3. kilometre): Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin bir tüpünde yapılan çalışma nedeniyle ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak devam ediyor.

Burdur-Antalya Yolu (95-96. kilometreler): Köprülü kavşak çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü akıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin Yolu (7-8. kilometreler): Trafik servis yolundan sağlanıyor.

Ayancık-Sinop Yolu (11-12. kilometreler): Trafik tek şeritten ve kontrollü olarak ilerliyor.