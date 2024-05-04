Ahşap evden alevler yükseldi

Yangın, Karabük'te meydana geldi. Çıkan yangında 2 katlı ahşap ev alevlere teslim olarak küle döndü.

Ahşap evden alevler yükseldi
Editör: Yağmur Biçen

Eflani ilçesinde bağlı Ovaçalış köyünde İlyas Can’a (52) ait evin ahır kısmın da elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine Eflani Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerin yanı sıra Eflani ve Safranbolu belediyeleri ait itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI


Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile alevler diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin de bölgeye ulaşması sonrası alev topuna dönen 2 katlı ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla alevler diğer ahşap evlere sıçramadan söndürüldüğü yangın sonra Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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