Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

Yeşilçam’ın ünlü ismi Ahu Tuğba, 1 Eylül’de Miami’de yaşamını yitirmişti. Tuğba'nın cenazesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bugün İstanbul'a getirilecek. Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

AHU TUĞBA'NIN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR: VEFATI ŞÜPHELİ BULUNMUŞTU

'Dokunmayın Şabanıma' ve 'Banker Bilo' gibi filmlerde rol alan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'de hayatını kaybetmişti. İleri seviye astımla mücadele eden 69 yaşındaki usta oyuncunun ölümü şüpheli bulunduğu için otopsi işlemleri uzamış ve cenaze nakil işlemleri tamamlanamamıştı. ABD'de yaşayan Ahu Tuğba'nın cenazesinin haftalar sonra bugün Türkiye'ye getirileceği belirtildi.

'ANNEMİN CESEDİ ÇÜRÜTÜLDÜ'

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, resmi işlemlerin uzamasına ve otopsinin yaklaşık bir ay sürmesine tepki göstermişti. Hürriyet'ten Cansu Topcu'nun aktardığına göre, Anjelik Calvin, annesinin vefatının ardından yaşananları şu sözlerle anlatmıştı:

"Sonunda otopsi kararı alındı. Polis müfettişi, iki hafta önce yapması gereken işlemi şimdi gerçekleştiriyor. İlgili müfettişin yöneticilerine e-posta gönderildiğinde, ‘Annenizi otopsiye alıyoruz’ yanıtını aldık. Annemin bedeni çürütüldü, ama tüm zorluklara rağmen, naaşı çok sevdiği Türkiye’de, sevenleri ve dostlarının omuzlarında toprağa verilecek."

AHU TUĞBA YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba için yarın Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlenecek. Ahu Tuğba'nın cenazesi, öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cenaze ve defin işlemlerini üstlendiği oyuncu adına ayrıca akşam namazında Teşvikiye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunacak ve yemek dağıtılacak.