Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba, 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Tuğba, bir ay süren otopsi sürecinin ardından bugün Türkiye'ye getirilecek ve yarın Teşvikiye Camii'nde toprağa verilecek.

Mert Sagit Mert Sagit
Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor
Yayınlanma:

Yeşilçam’ın ünlü ismi Ahu Tuğba, 1 Eylül’de Miami’de yaşamını yitirmişti. Tuğba'nın cenazesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bugün İstanbul'a getirilecek. Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

AHU TUĞBA'NIN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR: VEFATI ŞÜPHELİ BULUNMUŞTU

 'Dokunmayın Şabanıma' ve 'Banker Bilo' gibi filmlerde rol alan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'de hayatını kaybetmişti. İleri seviye astımla mücadele eden 69 yaşındaki usta oyuncunun ölümü şüpheli bulunduğu için otopsi işlemleri uzamış ve cenaze nakil işlemleri tamamlanamamıştı. ABD'de yaşayan Ahu Tuğba'nın cenazesinin haftalar sonra bugün Türkiye'ye getirileceği belirtildi.

'ANNEMİN CESEDİ ÇÜRÜTÜLDÜ'

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, resmi işlemlerin uzamasına ve otopsinin yaklaşık bir ay sürmesine tepki göstermişti. Hürriyet'ten Cansu Topcu'nun aktardığına göre, Anjelik Calvin, annesinin vefatının ardından yaşananları şu sözlerle anlatmıştı:

"Sonunda otopsi kararı alındı. Polis müfettişi, iki hafta önce yapması gereken işlemi şimdi gerçekleştiriyor. İlgili müfettişin yöneticilerine e-posta gönderildiğinde, ‘Annenizi otopsiye alıyoruz’ yanıtını aldık. Annemin bedeni çürütüldü, ama tüm zorluklara rağmen, naaşı çok sevdiği Türkiye’de, sevenleri ve dostlarının omuzlarında toprağa verilecek."

AHU TUĞBA YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba için yarın Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlenecek. Ahu Tuğba'nın cenazesi, öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cenaze ve defin işlemlerini üstlendiği oyuncu adına ayrıca akşam namazında Teşvikiye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunacak ve yemek dağıtılacak.

Fenerbahçe'den yeni Serhat Akın açılamasıFenerbahçe'den yeni Serhat Akın açılamasıSpor
tuğba
Günün Manşetleri
Numan Kurtulmuş’tan ‘çözümün anahtarı Suriye’ mesajı
Uzun namlulu silahlarla tehdit videosu çeken şüpheliler gözaltında
Yunan Bakan’dan 12 mil provokasyonu!
Netanyahu’nun BM konuşması protesto edildi
Yemen’den Tel Aviv’e füze saldırısı
22 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
CHP'deki kaçakçılık iddialarına ilk tepki 6 gün sonra geldi
Bakan Fidan, BM Genel Kurulu'nda diplomasi trafiğini sürdürüyor
Türkiye ve 11 ülke, BM Güvenlik Konseyi reformu için çağrı yaptı
71 terör sığınağı imha edildi
Çok Okunanlar
Narin Güran cinayetinde şok detay: Olay yerinde başkaları da tespit edildi Narin Güran cinayetinde şok detay: Olay yerinde başkaları da tespit edildi
Narin Güran cinayetinde dikkat çeken karar Narin Güran cinayetinde dikkat çeken karar
Eski milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı! Eski milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı!
Ehliyet, pasaport ve MTV ücretlerine yüzde 44 zam yolda! Ehliyet, pasaport ve MTV ücretlerine yüzde 44 zam yolda!
22 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi! 22 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!