Aile arasındaki kavga kanlı bitti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Osmaniye'nin Gebeli Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde oturan aile, henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında kavga etmeye başladı. Kavgada silahlar konuştu. Yusuf Ö. ve Rabia Ö. tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yusuf Ö. ve Rabia Ö.'nün öldüğünü belirlerken, yaralanan Birgül Ö, Çiğdem Ö. ve Soner Ö. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi de ambulansla hastaneye yetiştirdi. Olayla ilgili polis Erol Ö.'yü gözaltına aldı.