Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği”nin geri çekilmesi için günlerce eylem yaptılar. Yönetmelik geri çekilmediği gibi şimdi de cari gider kesintisi önlerine konuldu. Aile hekimliği çalışanları işsiz kalma riskiyle karşı karşıya. Kandemir, "Bu, aile sağlığı merkezlerinde ek personel olarak çalışan hemşire ve ebe arkadaşlarımızın işlerine son verilmesi demek oluyor." diyerek uyardı.

- Sağlık Bakanlığı yeni mağduriyetler yaratacak bir uygulamaya adım attı. Anayasal hakkını kullanan aile hekimliği birimlerinde cari gider kesintisine gitti.

Bakanlığın "Grup Düşürme" işlemini yaptığını söyleyen Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, istihdamın daralacağına dikkat çekti.

- Bu, aile sağlığı merkezlerinde ek personel olarak çalışan hemşire ve ebe arkadaşlarımızın işlerine son verilmesi demek oluyor. Özellikle bazı illerde anayasal hakkını kullanarak iş bırakmaya katılanların işten çıkarılması söz konusu. Bu bahsedilen ‘grup düşürmeler’ ne yazık ki birçok yerde usulsüz bir şekilde uygulanıyor.

Kandemir, hukuki olarak da mücadele edeceklerini kaydetti.

- Bu durumla ilgili sendikamıza yapılan başvuruların hemen değerlendirmesini sağlayıp hukuki destek yolunda adımlarımızı atıyoruz. Bu ve benzeri birçok dava bakanlığa karşı kazanılmıştır ve yine kazanılacaktır ama işlerinden edilen meslektaşlarımızın sorumluluğu da Sağlık Bakanlığına aittir.

6-10 Ocak tarihlerinde 5 gün iş bırakacaklarını söyleyen Kandemir, "anayasayla korunan haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.

