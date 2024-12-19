Aile hekimliği çalışanları işsiz kalma riskiyle karşı karşıya
Sağlık Bakanlığı'nın Aile hekimliği birimlerinde cari gider kesintisine gitmesine tepkiler büyüyor. Kesintinin işsizlikle sonuçlanacağına dikkat çeken Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, karara tepki gösterdi.
Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği”nin geri çekilmesi için günlerce eylem yaptılar. Yönetmelik geri çekilmediği gibi şimdi de cari gider kesintisi önlerine konuldu. Aile hekimliği çalışanları işsiz kalma riskiyle karşı karşıya. Kandemir, "Bu, aile sağlığı merkezlerinde ek personel olarak çalışan hemşire ve ebe arkadaşlarımızın işlerine son verilmesi demek oluyor." diyerek uyardı.
- Sağlık Bakanlığı yeni mağduriyetler yaratacak bir uygulamaya adım attı. Anayasal hakkını kullanan aile hekimliği birimlerinde cari gider kesintisine gitti.
Bakanlığın "Grup Düşürme" işlemini yaptığını söyleyen Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, istihdamın daralacağına dikkat çekti.
- Bu, aile sağlığı merkezlerinde ek personel olarak çalışan hemşire ve ebe arkadaşlarımızın işlerine son verilmesi demek oluyor. Özellikle bazı illerde anayasal hakkını kullanarak iş bırakmaya katılanların işten çıkarılması söz konusu. Bu bahsedilen ‘grup düşürmeler’ ne yazık ki birçok yerde usulsüz bir şekilde uygulanıyor.
Kandemir, hukuki olarak da mücadele edeceklerini kaydetti.
- Bu durumla ilgili sendikamıza yapılan başvuruların hemen değerlendirmesini sağlayıp hukuki destek yolunda adımlarımızı atıyoruz. Bu ve benzeri birçok dava bakanlığa karşı kazanılmıştır ve yine kazanılacaktır ama işlerinden edilen meslektaşlarımızın sorumluluğu da Sağlık Bakanlığına aittir.
6-10 Ocak tarihlerinde 5 gün iş bırakacaklarını söyleyen Kandemir, "anayasayla korunan haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.
- Talebimiz çok net. Kasım ayından beri uygulamada olan yönetmelik hem vatandaşa hem de aile hekimliği çalışanlarına büyük mağduriyetler oluşturmuştur. Bu yönetmeliğin bir an önce geri çekilmesini talep ediyoruz. Yeni yapılacak düzenlemenin de bizlerle birlikte istişare yapılarak olmasını istiyoruz.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi