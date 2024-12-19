Hakan Fidan, Ceyhun Bayramov ile Kahire’de bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülkenin kardeşlik bağları ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin önemi bir kez daha vurgulandı.

İŞ BİRLİĞİ VE BÖLGESEL SORUNLAR MASADAYDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Hakan Fidan, Ceyhun Bayramov’u D-8’e üye seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan’ın iş birliği olanakları, bölgedeki güncel gelişmeler ve özellikle Suriye’deki insani yardım planları ele alındı.

İki bakan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü kardeşlik bağlarını ve stratejik ortaklık ilişkilerini daha da geliştirmek için atılacak adımları değerlendirdi. Görüşmede Suriye’nin mevcut durumu ve insani yardım konularındaki iş birliği fırsatları da geniş bir şekilde ele alındı.